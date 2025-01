Barbara Vivona nominata Segretaria cittadina di “Azzurro Donna”, il movimento femminile di Forza Italia

CASTELVETRANO – Barbara Vivona, attuale Vice Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano e capogruppo di Forza Italia, è stata ufficialmente nominata Segretaria di “Azzurro Donna”, il movimento femminile di Forza Italia, nel comune di Castelvetrano.

Per il capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino, “la nomina di Vivona rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno politico e del contributo offerto alla comunità locale. La sua esperienza e dedizione saranno ora al servizio delle attività di Azzurro Donna, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e il ruolo delle donne nella politica e nella società. Sono certo che, come già dimostrato in Consiglio Comunale, saprà farsi apprezzare e, in sinergia con la Segretaria Provinciale, Anna Maria Crocchiolo, e con l’indispensabile supporto della Segretaria Regionale, Maria Antonietta Testone, porterà un importante contributo all’interno del partito e nel raggiungimento degli obiettivi delle Azzurre, per valorizzare il ruolo delle donne nei processi decisionali e a promuovere iniziative concrete a sostegno delle comunità locali”.