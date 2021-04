Beni ai bisognosi, avviata la distribuzione degli alimenti donati dal Lions Club

CASTELVETRANO – Le Caritas parrocchiali di Castelvetrano hanno avviato la distribuzione dei beni di prima necessità donati dal Lions Club di Castelvetrano. Si tratta di una tonnellata circa di beni alimentari: pasta, zucchero, legumi, latte, biscotti, brioche, salsa, pomodori pelati, legumi, farina, omogeneizzati e pannolini per bambini, tonno e tanto altro per dare un po’ […]

CASTELVETRANO – Le Caritas parrocchiali di Castelvetrano hanno avviato la distribuzione dei beni di prima necessità donati dal Lions Club di Castelvetrano. Si tratta di una tonnellata circa di beni alimentari: pasta, zucchero, legumi, latte, biscotti, brioche, salsa, pomodori pelati, legumi, farina, omogeneizzati e pannolini per bambini, tonno e tanto altro per dare un po’ di ristoro alle famiglie più fragili del territorio. La consegna dei beni è avvenuta, qualche giorno addietro, alla Caritas nella parrocchia Santa Lucia a Castelvetrano. C’erano Nuccia Giglio per la Caritas di Santa Lucia, Giuseppe Ampola per quella dell’Annunziata, Giuseppe Calabrese per la Caritas presente a San Giovanni e Giuseppe Corallo per quella attiva a San Francesco di Paola. A consegnare i beni il Presidente del Lions Club di Castelvetrano, Caterina Mangiaracina, accompagnata dal segretario del Club, Giuseppe Parrinello, dal cerimoniere, Gianvito Luppino, e dal tesoriere, Francesco Ciravolo.