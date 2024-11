Blue tongue, brucellosi e tubercolosi. Da regione aiuti per zootecnia

Il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, attraverso i deputati Stefano Pellegrino e Riccardo Gennuso, annuncia l’approvazione di un pacchetto di misure straordinarie a sostegno degli allevamenti siciliani colpiti da emergenze sanitarie come Blue tongue, brucellosi e tubercolosi. Le misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di 7 milioni di euro, mirano a fornire ristori concreti e a favorire la ripresa di un settore chiave per l’economia dell’isola.

Dettaglio degli interventi

1. Ristori per abbattimenti e decessi:

Gli allevatori di ovini, bovini e suini colpiti da focolai saranno sostenuti con un fondo da 1,5 milioni di euro, calcolato proporzionalmente rispetto al numero di capi abbattuti o deceduti, certificati dai dipartimenti veterinari delle ASP.

2. Compensazioni per la perdita di produzione di latte:

Saranno destinati 3 milioni di euro agli allevatori di bovini colpiti dalla Blue tongue che abbiano registrato un calo documentato della produzione di latte pari o superiore al 30%.

3. Vaccinazioni contro la Blue tongue:

Verranno finanziati con 1,5 milioni di euro l’acquisto e la distribuzione di vaccini contro il sierotipo 8 del virus, per proteggere ovini e bovini.

4. Ripopolamento degli allevamenti colpiti da brucellosi e tubercolosi:

È previsto 1 milione di euro per l’acquisto di bovini riproduttori iscritti al libro genealogico, di età inferiore ai tre anni. Il contributo coprirà il 50% del valore di mercato dei capi acquistati, proporzionalmente al numero di animali abbattuti.

Pellegrino e Gennuso dichiarano che “l’approvazione di questo pacchetto di aiuti rappresenta un intervento concreto e tempestivo per fronteggiare le gravi difficoltà che stanno attraversando i nostri allevatori di fromte ad emergenze sanitarie devastanti. La zootecnia siciliana è un settore strategico, non solo per il suo contributo all’economia, ma anche per il ruolo fondamentale che svolge nella tutela del territorio e delle nostre tradizioni.

Ringraziamo il governo regionale, in particolare l’assessore all’Agricoltura e il Presidente Schifani, per l’impegno dimostrato e per aver ascoltato le nostre sollecitazioni. Questo è un segnale chiaro che la politica regionale è vicina ai produttori, offrendo soluzioni che guardano sia all’emergenza che al futuro. Continueremo a lavorare affinché ogni comparto strategico della nostra economia riceva il sostegno che merita”.