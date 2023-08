Brucia erbacce nonostante il divieto. Sanzionato

PANTELLERIA – Nel territorio del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” prosegue l’attività di sorveglianza svolta dai Carabinieri Forestali per la tutela del patrimonio naturalistico.

I Carabinieri, in servizio sull’isola di Pantelleria, impegnati in servizi di perlustrazione, si accorgevano della presenza di un focolaio all’interno di un fondo privato sito in contrada Sibà, alimentato dal proprietario intento nell’opera di combustione dei residui vegetali provenienti dal proprio fondo.

A carico dell’uomo, che avrebbe acceso il fuoco in completa violazione della normativa di settore, ovvero in periodo di divieto e, tra l’altro, senza osservare l’obbligo di distanza minima da edifici, case e strade, veniva comminata una sanzione di oltre 1000 euro atteso il potenziale pericolo per la pubblica incolumità.