CALAMARI GRATINATI IN FRIGGITRICE AD ARIA

a cura di Ina Venezia. Ingredienti: 500 g calamari (già puliti), una decina di pomodorini (tipo ciliegino o datterino), 150 g di mollica fresca, 1 spicchio di aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, sale, pepe, olio evo.

Tagliate ad anelli il corpo dei calamari e i tentacoli in due o tre parti, lavate e asciugate bene con diversi strappi di carta assorbente. Tagliate i pomodorini a metà togliendo i semi centrali. Se non li gradite, potete anche non mettere i pomodorini.

In una ciotola mettete la mollica fresca, il prezzemolo e l’aglio tritati, una spolverata di pepe.

Condite con l’olio e mescolate bene fino ad avere un composto sabbioso. Passate i calamari, pochi alla volta, nella mollica e sistemate nella friggitrice ad aria in un solo strato. Fate lo stesso con i pomodorini sistemandoli negli spazi vuoti. Ricoprite i calamari con l’eventuale mollica rimasta. Versate ancora un filo d’olio e lasciate cuocere per 10/12 minuti a 190°. Prima di servire spolverate con un pizzico di sale.

Potete cucinare i calamari gratinati anche a forno, utilizzando la modalità ventilato.