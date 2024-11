Castelvetrano è gusto, esperienza, tradizioni e sostenibilità per Sabato 23 e domenica 24 novembre

CASTELVETRANO – Alla presenza del sindaco della città di Castelvetrano, Giovanni Lentini, degli assessori Rosalia Ventimiglia, Davide Brillo e Mariano Palermo, dell’esperto del Sindaco Nino Centonze e del presidente dell’Associazione Slow Food Castelvetrano e agro selinuntino, Mimmo Di Bella è stato presentato alla stampa ed alla cittadinanza il villaggio gastronomico delle eccellenze che sarà allestito nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre.

La manifestazione è interamente finanziata dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Sarà un’immersione nel gusto con decine di stand che celebrano le specialità enogastronomiche del territorio belicino in primis , ma anche dell’intera regione.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola e per chi desidera conoscere i sapori autentici di Sicilia!

Sarà possibile trovare prodotti tipici come il Pane Nero di Castelvetrano, l’olio e l’Oliva Nocellara del Belice DOP, la Sardina di Selinunte, il Mango di Selinunte, i formaggi locali, la mozzarella di bufala di Poggioreale, le confetture e paté BIO, il tartufo dei Nebrodi, i Presidi Slow Food siciliani come l’Ape Nera Sicula, il Carciofo Spinoso di Menfi, la Manna delle Madonie, l’Aglio Rosso di Nubia, la Provola delle Madonie, il Pomodoro Pizzutello delle Valli Ericine, il Torrone di Caltanissetta, il Sale Marino di Trapani, la Cuddrireddra di Delia, la Porchetta e i Salumi dei Nebrodi, e la Vastedda del Belice.

Ogni angolo di Castelvetrano sarà un’opportunità per degustare e scoprire i sapori più autentici della Sicilia, partecipare a laboratori del gusto e godere di una musica che riempirà le piazze. Un viaggio musicale attraverso i loro brani più celebri, che hanno accompagnato intere generazioni con la loro miscela sonora unica.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza del percorso che è stato tracciato in questi primi mesi di amministrazione.

“La nostra mission è quella di restituire a Castelvetrano la centralità che merita è questa strategia è ben simboleggiata dal murales che un’artista toscana ha realizzato all’interno del sistema delle piazze – ha detto il primo cittadino – il nostro obiettivo è quello di riportare la gente a vivere le strade, le piazze, i nostri monumenti, le nostre bellezze, a tornare ad apprezzare quello che le persone riescono a darsi vicendevolmente. Tutte queste iniziative che abbiamo fatto e che proporremo nei prossimi mesi non sono fatti isolati – ha continuato il sindaco – ma hanno un obiettivo ben preciso che è quello di restituire quella vitalità che solo le persone che scendono in piazza possono dare”.

Nelle due giornate di festa ci sarà l’opportunità di degustare, acquistare e scoprire i segreti della nostra cucina tradizionale direttamente dai produttori locali.

Ma ci saranno anche tanti momenti musicali come live music, dj set e lo spettacolo “BALLA, BALLA LIVE TOUR”.

Il Gruppo Folk 2000 e I Scianari faranno ballare e sognare con la tradizione musicale salentina nella serata di Sabato 23 novembre.

Ci saranno anche i laboratori del gusto con il cous cous e le sarde incannate, i menù degustazione, la mostra delle storiche fiat 500, le estemporanee di pittura, i convegni, i negozi aperti con il centro storico chiuso al traffico e le offerte speciali con lo shopping