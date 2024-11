Castelvetrano, il giovane Davide Brillo, coordinatore di Fratelli d’Italia, è stato nominato assessore

CASTELVETRANO – Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, eletto a giugno di quest’anno, ha operato fino ad ora con una giunta mancante di due assessori. Ora il sindaco ha nominato assessore Davide Brillo, coordinatore di Fratelli d’Italia, primo dei non eletti, ma non gradito al presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli e ad una fetta del partito a livello locale. Non a caso i due consiglieri comunali di F.lli d’Italia, Vitalba Pellerito e Francesco Sammartano, hanno deciso di passare all’opposizione. “Invitiamo gli alleati del centrodestra – ha ribadito, tra l’altro, Miceli – a riconsiderare la loro permanenza in maggioranza”. Il sindaco Lentini dunque ha perso il sostegno di F.lli d’Italia ma vede il rafforzamento in consiglio della Dc di Totò Cuffaro (rappresentata in giunta dall’assessore Rosalia Ventimiglia)con l’adesione al partito di Giovanni Stuppia, candidato sindaco alle elezioni amministrative di giugno, adesione che ha consentito la costituzione di un gruppo comunale della Dc con i consiglieri Giovanni Stuppia, appunto, Daniele Stallone e Mimmo Celia, che è il presidente del Consiglio comunale.