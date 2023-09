Chinnici (Pd), Bellolampo bomba ad orologeria, cosa vogliono fare Lagalla e Schifani?

PALERMO – “La discarica di Bellolampo è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere, sia sul piano dello smaltimento, sia su quello economico. Come intendono intervenire il sindaco Lagalla e il presidente Schifani”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

“Come denunciato più volte dal consigliere comunale Giaconia e dall’opposizione – spiega – l’apertura della settima vasca slitta da circa due anni. Si tratta di un’opera indispensabile per garantire lo smaltimento dei rifiuti”.

“Come se non bastasse – continua – la già precaria tenuta dei conti è stata aggravata dall’incendio dei mesi scorsi che ha prodotto un buco di quasi 5 milioni di euro. Disavanzo che rischia di mandare in default la Rap e rispetto al quale difficilmente potrà far fronte il Comune con risorse proprie”.

“Di fronte ad una situazione simile – conclude – ci saremmo aspettati una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale e del governo regionale. Cosa aspettano ad intervenire? Che scoppi un’emergenza?”.