Cinici: Chinnici (PD Sicilia), “Torre Pozzillo a rischio crollo, urgente messa in sicurezza”

PALERMO – L’onorevole Valentina Chinnici, con un’interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, sollecita il Governo regionale ad intervenire per la messa in sicurezza della Torre Pozzillo di Cinisi. Il bene versa in stato di abbandono e pericolo di crollo.

“La torre storica – denuncia Chinnici – presenta un grosso squarcio nella muratura e la caduta di blocchi di tufo, con seri rischi per l’incolumità pubblica”.

Nonostante nel 2020 fosse stata aggiudicata a privati per il recupero – spiega l’interrogazione – la concessione è stata revocata nel 2022 senza che sia seguita una nuova procedura.

L’interrogazione chiede un sopralluogo urgente di Vigili del Fuoco e Protezione Civile e l’avvio di un nuovo bando per la valorizzazione turistica e culturale del bene.

“Non possiamo attendere oltre – conclude Chinnici – serve tutelare la nostra storia e garantire la sicurezza dei cittadini”.