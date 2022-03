Circuito jazzistico siciliano: tre serate dal vivo per la pianista Johanna Summer

PALERMO – La pianista Johanna Summer si esibirà dal vivo in tre serate tutte siciliane (sempre alle ore 21 con un prezzo di ingresso di euro 15), organizzate dall’Associazione Catania Jazz, con la direzione artistica di Pompeo Benincasa, per il Circuito Jazzistico Siciliano: giovedì 17 marzo al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta, venerdì 18 […]

PALERMO – La pianista Johanna Summer si esibirà dal vivo in tre serate tutte siciliane (sempre alle ore 21 con un prezzo di ingresso di euro 15), organizzate dall’Associazione Catania Jazz, con la direzione artistica di Pompeo Benincasa, per il Circuito Jazzistico Siciliano: giovedì 17 marzo al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta, venerdì 18 al Teatro ABC di Catania e sabato 19 al Golden di Palermo, in un doppio concerto che vedrà esibirsi sul palco, nella prima parte della serata, anche David Helbock in un repertorio improntato a John Williams e la Summer in un caleidoscopio Schumanniano tratto dal suo omonimo e più recente album.

Tutti gli abbonamenti e biglietti per i concerti si possono acquistare sui siti www.ctbox.it e www.diyticket.it