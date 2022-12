Cittadinanza Attiva: una serie di incontri tra l’Amministrazione e i Giovani del Kiwanis

CASTELVETRANO – Il 30 Novembre 2022 alle ore 16:30, presso l’aula consiliare, il sindaco Enzo Alfano, il presidente del consiglio Patrick Cirrincione, gli assessori, i presidenti di commissione e i consiglieri comunali hanno ricevuto il Kiwanis Club di Castelvetrano e i giovani ragazzi del Key Club Palmosa Civitas per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti del Fanciullo. Una modalità diversa e nuova per affrontare temi cruciali come quelli esposti nell’Agenda dell’Infanzia e dell’Adolescenza presentata al Governo il 23 Novembre 2022 dal gruppo CRC di cui il Kiwanis è parte attiva. Temi quali la povertà minorile; l’ambiente e i cambiamenti climatici; il supporto alla genitorialità; la scuola e la cultura; l’educazione alla cittadinanza digitale; ecc… sono soltanto alcuni tra quelli trattati dall’Agenda cui il Kiwanis intende dar voce attraverso i suoi rappresentanti. La seduta è stata aperta con i saluti istituzionali del neo-presidente del KC di Castelvetrano dott. Giovanni Rizzo che ha esposto la storia del Kiwanis e i service che porta avanti nel mondo insieme a partner come l’Unicef. Numerosi sono stati gli altri interventi seguiti. Alla fine hanno risposto il presidente del consiglio e il sindaco di Castelvetrano, i quali hanno garantito un impegno concreto nel trattamento dei temi esposti, assicurando per il futuro un serio e fattivo coinvolgimento della gioventù locale. L’incontro si è concluso con l’intervento della prof.ssa Francesca Gentile, chair distrettuale del service SLP acronimo di social leadership programm cioè un programma volto alla formazione di una leadership consapevole e allo sviluppo del senso civico nei giovani del territorio, attraverso iniziative di coinvolgimento politico, come fortemente richiesto e voluto dai soci del Key Club nei loro interventi. Si è poi soffermata sull’importanza della partecipazione, ampiamente sottolineata dall’Agenda CRC, che non è un coinvolgimento decorativo ma significa riconoscere ai bambini e ai ragazzi delle competenze spendibili nelle decisioni che li riguardano, accompagnandoli ad esercitare attivamente la propria cittadinanza. La voce dei ragazzi è quanto mai fondamentale nella programmazione delle azioni dell’amministrazione nella gestione della vita politica della città e il Kiwanis si vuole fare promotore di tale sensibilizzazione per coinvolgere i giovani nel processo decisionale di tutte le questioni legate alla salvaguardia dei loro diritti. L’assemblea è stato un bel momento di esercizio della democrazia e della cittadinanza attiva e si è svolto in un clima armonioso e piacevole, data l’innovativa peculiarità dell’evento.