Clima di festa all’Istituto Comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo nella presentazione della scuola alla comunità

CASTELVETRANO – L’Istituto Lombardo Radice ha aperto le porte al territorio nelle giornate del 15 e 16 novembre con l’Open day che si è svolto nella scuola Primaria dei plessi Lombardo Radice e Verga per scoprire una scuola aperta e inclusiva, mentre nella mattinata del 21 novembre 2023 ha interessato la scuola dell’Infanzia con “La Festa d’Autunno” dei due plessi di appartenenza dell’Istituto, registrando un notevole successo tra le famiglie e gli alunni di nuovo ingresso. I genitori si sono approcciati curiosi verso la scuola e, soprattutto, i futuri studenti, coloro cioè che dovranno viverla nella loro compiutezza, anche quelli più piccoli. Con l’open day si ha l’opportunità di conoscere e far comprendere ai genitori cosa si fa nella scuola, attraverso i laboratori che si sono attivati ed illustrando le metodologie, anche innovative che si utilizzano. Infatti i bambini, accompagnati dai genitori, hanno con gioia partecipato alle varie attività che gli alunni e le insegnanti hanno preparato.

È stata un’occasione che i genitori hanno preso al volo perché ha consentito a tutti i partecipanti di fare una vera e propria esperienza immersi nella realtà educativa che, probabilmente, diventerà la quotidianità per i bambini. La scuola ha voluto farsi conoscere in modo approfondito coinvolgendo gli stessi nello svolgimento di esercizi motori, performance teatrali, artistiche, musicali e poetiche, quelle manipolative e di lettura creativa. In un clima di festa e la voglia di conoscenza, i bambini sono diventati parte attiva, hanno interpretato ruoli, giocato con personaggi, costruito con materiali riciclati piccoli oggetti, hanno sperimentato per la prima volta linguaggi informatici, scientifici, guidati dagli alunni più grandi della scuola in qualità di tutor.

È stato sicuramente un modo attraverso il quale presentarsi e lasciare ai genitori e ai futuri iscritti un’impronta importante al fine di infondere in chi dovrà procedere all’iscrizione la consapevolezza che quella scelta sia la “Scuola giusta”.

A breve si potranno vivere altre due giornate di Open day che riguarderà la Scuola Superiore di primo grado, una scuola viva nel cuore del Paese, il 5 dicembre presso il plesso Medi e il 12 dicembre nel plesso Pappalardo; s’invitano tutti i genitori a varcare la soglia delle aule per poter conoscere ed apprezzare il lavoro che i docenti assieme agli studenti quotidianamente svolgono.

Ecco perché l’Open day è un aspetto importantissimo per trasmettere agli altri il livello di qualità che la Scuola offre e a chi lo frequenta o lo intende frequentare.