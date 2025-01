Comunità energetiche rinnovabili, convegno nella sede di Unioncamere Sicilia

PALERMO – Domani, 29 gennaio, alle ore 10, a Palermo, presso la sede

di Unioncamere Sicilia, in via Emerico Amari, 11, all’undicesimo piano,

si svolgerà il convegno sulle Comunità energetiche rinnovabili come

strumento per contrastare il caro-bollette.

Interverranno Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli ingegneri

della provincia di Palermo; Santa Vaccaro, segretario generale di

Unioncamere Sicilia; Roberto Sannasardo, Energy manager della Regione

siciliana; Mirco Alvano, amministratore delegato della Macs; Francesco

Colli, esperto di finanza agevolata del consorzio Dintec di Unioncamere

nazionale; Antonio Cimò, coordinatore del gruppo di lavoro “Energia e

ambiente” dell’Ordine degli ingegneri di Palermo.