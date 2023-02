Con l’archeologo tra gli antichi templi del Parco Archeologico di Segesta

SEGESTA – Domenica 26 febbraio ritorna la visita di CoopCulture alla scoperta dei templi di Segesta: alle 10, con l’aiuto di un archeologo che guiderà i visitatori, racconterà segreti e personaggi, e battaglie infinite. Alle 11 spazio per i bambini: l’archeologo racconterà le origini della città elima, parlerà dei troiani che attraversarono il mare, e, con la navetta interna, condurrà i piccoli all’antiquarium dove scopriranno…una testa di leone. Ogni bambino potrà disegnare il suo re della foresta partendo proprio dalla figura leonina esposta.

Domenica 5 marzo, prima del mese, Il Parco è a ingresso gratuito: a Segesta ritorna un appuntamento molto amato, sempre sold out in poche ore. Alle 9,30 partirà infatti il Trekking degli Elimi, vera esperienza immersiva sul territorio per scoprire zone del parco poco conosciute come il santuario in contrada Mango, lungo un percorso tra sorgenti, cascatelle, agrumeti. Il percorso di circa 4 km parte dall’ingresso, raggiunge Case Barbaro per costeggiare, in totale sicurezza, lo strapiombo della montagna: girando intorno a balze rocciose su un sentiero sterrato, si passa da grotta Vanella, per raggiungere l’area archeologica del santuario. Da qui, inerpicandosi lungo il costone del Vallone della Fusa, si raggiungerà il sentiero che porta allo Stazzo sede dell’Antiquarium dove sono esposti reperti riferiti anche alle zone attraversate.

SEGESTA

VISITA. L’archeologo racconta: il tempio dorico di Segesta

Domenica 26 febbraio | ore 10 | biglietto: 7 euro + ingresso al parco

LABORATORIO PER BAMBINI. Leoni di pietra e leoni di carta

Domenica 26 febbraio | ore 11 | biglietto: 5 euro compreso ingresso al parco

TREKKING DEGLI ELIMI

Domenica 5 marzo | ore 9,30 | biglietto: 15 euro. Ingresso gratuito al Parco

Info e prenotazioni: www.coopculture.it