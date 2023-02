Concorso Letterario Internazionale “Selinunte”. Tutti i premiati

CASTELVETRANO – Il 28 Gennaio scorso, nella splendida cornice della chiesa di San Domenico a Castelvetrano, alla presenza di autorità civili e religiose e di un pubblico numeroso e attento, si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione – 2022 – del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, organizzato dalla Società Dante Alighieri Castelvetrano, da Panta Rei-Banca del libro e dall’Archeoclub Emi Selinios Castelvetrano, col patrocinio del Comune di Castelvetrano. Comitato organizzatore: Rosario Marco Atria, presidente della Società Dante Alighieri Castelvetrano; Girolamo Di Bella, presidente di Panta Rei-Banca del Libro; Giovanni Miceli, presidente di Archeoclub Emi Selinios Castelvetrano; Enza Accardo; Ermelinda Palmeri; Rosamaria Rizzo; Mirella Cancemi, Antonella Craparotta; Tino Traina. Il Premio è stato intitolato a tre grandi personalità culturali che hanno dedicato gran parte della loro vita all’insegnamento nelle scuole superiori della città, dedicandosi inoltre alla scrittura: Paola Grassa per la sezione racconto breve in lingua italiana e in dialetto siciliano; Gianni Diecidue per la poesia in lingua e dialetto; Rosario Di Bella per il saggio; ed infine la sezione Kouroi per i giovani delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, con il racconto breve e la poesia, entrambi in lingua italiana e in dialetto siciliano.

Le figure di Paola Grassa, Gianni Diecidue e Rosario Di Bella sono state illustrate da Antonino Cangemi e da Tino Traina.

Lettura dei testi: Ermelinda Palmeri.

Notevole la partecipazione, soprattutto dalla Sicilia e delle scuole, con numerosi giovani alunni che hanno reso briosa e colorata la manifestazione.

La giuria, composta da Rosario M. Atria, Giuseppe Bongiorno, Antonino Cangemi, Giovanni Miceli, Ermelinda Palmeri, Rosamaria Rizzo, Vito Piazza, Tino Traina, dopo attenta lettura dei 121 testi, delle varie sezioni, pervenuti in forma anonima, dei 121 partecipanti e dopo ampia e articolata discussione sulla loro valutazione, deliberava quanto segue:

SEZIONE ROSARIO DI BELLA – Tesi di laurea

1° Premio – Emanuela Calandrino con la tesi “Le riviste femminili degli anni venti in Italia”.

Motivazione

Si tratta di un’attenta e interessante tesi storico-letteraria che da fonti di emeroteche mette in evidenza il rapporto tra le rubriche letterarie e giornalistiche, da un lato, e le riviste femminili italiane di moda, dall’altro, degli anni venti, con particolare riguardo alla rivista di gran lusso LIDEL, acronimo di Letture-Illustrazioni-Disegni-Eleganze-Lavoro, fondata nel 1919 a Milano dalla intraprendente giornalista italiana Lydia Dosio De Liguoro che la diresse fino al 1935. Divenuta di fama internazionale, la rivista diffuse nel mondo le eccellenze italiane in genere e in particolare della moda italiana fino alla affermazione del Made in Italy, nel clima di rivalsa nazionalistica nei confronti della moda parigina.

Menzioni d’onore: Marisangela Gallo – Denise Salvo

SEZIONE ROSARIO DI BELLA – Saggio breve

1° Premio – Francesco Saverio Calcara con il saggio “Mazara, prima sedes et regni caput”.

Motivazione:

Eccellente saggio sull’islamizzazione della Sicilia a partire dall’anno 827 e sulla successiva conquista normanna a partire dall’anno 1061, con particolare riferimento alla storicità dell’assemblea mazarese del 1097 e al carattere parlamentare di tale assemblea.

Menzioni d’onore: Giorgio Gaspare Luppino – Marco Angelo Sozzo

SEZIONE GIANNI DIECIDUE – Poesia inedita in lingua italiana

1° Premio – Giuseppe Macauda con la Poesia “Respiro il tempo”.

Motivazione

In pregevoli sinestesie e verso libero con prevalenza di settenari, si sviluppa il tema dell’ispirazione con il suo corteo emotivo di ansie e visioni estatiche che giungono infine a quella commozione interiore capace di esternarsi come vero e proprio paesaggio dell’animo.

Menzioni d’onore – Maria Mandina – Gabriella Vicari.

SEZIONE GIANNI DIECIDUE – Poesia inedita in lingua siciliana

1° Premio – Francesco Costanza con la Poesia “ Commiato”.

Motivazione

Poesia intimistica, in endecasillabi a rima baciata, che rivolge alla morte un pensiero che vorrebbe da un lato la rassegnazione al distacco, dall’altro, per un istinto arcano di sopravvivenza, quasi d’immortalità, l’attaccamento, non tanto ai congiunti, ma piuttosto agli oggetti che hanno caratterizzato la propria vita terrena, i quali, sopravvivendogli, di lui conserverebbero il ricordo agli altri.

Menzione d’onore – Gioacchino Di Bella.

SEZIONE PAOLA GRASSA – Racconto breve inedito in lingua italiana

1° Premio – Eleonora Chiavetta con il Racconto “Barcarola”.

Motivazione

In tre, due uomini e una donna, in cammino verso il mare. A passi ora lenti ora saltellanti, ora sicuri ora incerti, ma tutto in una “strana atmosfera in cui ogni cosa era familiare e sconosciuta, semplice e assurda”, dove ognuno sembra andare incurante degli altri, quando invece, in un fitto intreccio psicologico, avventuroso, paesaggistico, quel cammino lungo una strada assolata, verso una comune meta, si fa metafora di solidarietà umana.

Menzione d’onore – Salvatore Stella.

SEZIONE PAOLA GRASSA – Racconto breve inedito in lingua siciliana

1° Premio – Francesco Costanza con il Racconto “Un cuntu di Nenè”.

Motivazione

Gustosa vicenda boccaccesca, narrata in buon siciliano, in cui furbizia e ingenuità fanno da ingredienti piccanti a una storia dall’esordio triste ma dal classico lieto fine del “vissero felici e contenti”.

Menzione d’onore – Rossella Campagna.

PREMIO KOUROI – Poesia inedita in lingua italiana – Scuola Secondaria 2° Grado

1° Premio – Silvia Palmeri con la Poesia “Lontano”.

Motivazione

Un dramma di tragica attualità sviluppato in versi che alternano prevalentemente decasillabi ed endecasillabi dal ritmo serrato e incalzante scandito da anafore, invocazioni, sollecitazioni di notevole efficacia evocativa di un destino incerto, fra la vita e la morte, di migranti stipati su un barcone in balìa delle onde.

Menzioni d’onore – Rawya Ameur – Kevin Di Maio – Classe 2°A ITE Partanna.

PREMIO KOUROI – Racconto inedito in lingua italiana – Scuola Secondaria 2° Grado

1° Premio – Ninfa Critti con il Racconto “Non avrei mai pensato”.

Motivazione

Incontro con la donna un tempo amata e ancora non dimenticata, in un racconto ben configurato nella sua entità sentimentale e nella sua analisi emotiva che coinvolge poeticamente e congiunge paesaggi esterni ed interiori.

Menzioni d’onore – Anna Calcara – Clarissa Guarisco – Federica Margiotta.

PREMIO KOUROI – Poesia inedita in lingua italiana – Scuola Secondaria 1° Grado

1° Premio – Irene Poiatti – con la Poesia “Un colpo al cuore”.

Motivazione

Il tema della Shoah espresso con tratti essenziali ma sufficienti a rivelare e rilevare, alla nostra memoria, l’immane tragedia dello sterminio nazista degli ebrei.

Menzioni d’onore – Greta Mognarelli – Sofia Mangialomini.

PREMIO KOUROI – Racconto inedito in lingua italiana – Scuola Secondaria di 1° Grado

1° Premio – Samuele Ardagna – con il racconto “ Una fantastica immersione”.

Motivazione

Un racconto fantastico che ci ricorda Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne col suo Capitano Nemo, con una variazione sul tema che da fantascientifico qui diventa fantaecologico, poiché l’autore richiama l’attenzione sui pericoli dell’inquinamento in genere e soprattutto del mare.

Menzioni d’onore – Giuseppe Caruso – Sofia Terramagra.

Tino Traina