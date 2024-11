Confcommercio Palermo, Barraja e Salerno nominati vicepresidenti. Nuovi ingressi in giunta

PALERMO – Due nuovi vicepresidenti nella giunta di Confcommercio Palermo: sono Silvano Barraja, presidente dell’associazione orafi Federpreziosi e Vincenzo Salerno, presidente di Fnaarc, l’associazione degli agenti di commercio. Le nomine sono state fatte dalla presidente Patrizia Di Dio nel corso dell’ultima riunione del direttivo. Barraja e Salerno si affiancano, nel ruolo di vicepresidenti, a Fabio Gioia (vicario) e Margherita Tomasello.

Nella giunta di Confcommercio entrano anche Natale Spinnato, presidente di Assipan; Antonio Lo Coco, presidente dell’Unione industriali e Alberto Argano, presidente dell’associazione grossisti ortofrutticoli.

“La squadra di Confcommercio – ha detto Patrizia Di Dio – si rinforza ulteriormente con l’ingresso di imprenditori di qualità, fortemente rappresentativi dei loro settori e a cui auguro buon lavoro. Il loro apporto dà ampie garanzie di impegno e professionalità, valori fondamentali per affrontare le grandi sfide quotidiane in un contesto economico e sociale complesso e in continua evoluzione che richiede conoscenza e preparazione. Entusiasmo e spirito di servizio daranno ulteriore impulso alla governance di Confcommercio Palermo”.

“Rappresento uno degli ‘anziani’ di Confcommercio – ha commentato Silvano Barraja – ma ho accettato la nomina a vicepresidente con entusiasmo giovanile. E’ il riconoscimento di un lungo percorso associativo e un omaggio alla storica associazione orafi, gioiellieri e argentieri che ho l’onore di rappresentare da tanti anni”.

“Orgoglioso per la fiducia e la stima che mi è stata dimostrata dalla giunta, della quale faccio parte da quattro anni – aggiunge Vincenzo Salerno -. La nomina a vicepresidente è testimonianza di buon lavoro e armonia e nel mio nuovo ruolo contribuirò, con sempre maggiore impegno, allo sviluppo delle attività di Confcommercio”.

Nella foto Vincenzo Salerno.