Consegna del premio Blu Economy a Michele Bella. Sabato, incontro al Marina Convention Center di Palermo

PALERMO – Non più la favola del mare e del sole che racconta la Sicilia come il luogo perfetto solo per fare le vacanze ma il mare come risorsa principale per rilanciare l’economia di un territorio e costruire il futuro delle nuove generazioni. È la sfida audace che si pone Blue Economy, iniziativa portata avanti da un gruppo di giovani, sotto la regia di Alquadrato Comunication, che celebrerà la sua prima edizione sabato 30 novembre dalle ore 9,30 al Marina Convention Center, del Molo Trapezoidale di Palermo. I temi che affronterà Blu Economy sono lo sviluppo sostenibile con l’utilizzo di energie rinnovabili nel rispetto e tutela della biodiversità marina; l’economia circolare implementando modelli di produzione e consumo tali da ridurre l’impatto ambientale del settore; turismo nautico e nautica da diporto per sviluppare un turismo sostenibile e di alta qualità che valorizzi le risorse naturali e culturali della Sicilia. Ultimo, ma non meno importante, la creazione di posti di lavoro per promuovere l’occupazione nel settore, attraverso la formazione professionale e l’incubazione di nuove imprese.