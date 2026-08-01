Continua la sospensiva dell’Ordinanza Sindacale sulla raccolta della spazzatura in via Marco Polo dopo il terzo round giuridico dei giorni scorsi

MARINELLA DI SELINUNTE – Sembra infinito l’iter giuridico formale che ha caratterizzato la sospensiva da parte del Tar Sicilia dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Castelvetrano n. 31 del 12.6.2026 con cui il Sindaco aveva autorizzato – suscitando tante proteste – l’utilizzo dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Via Marco Polo n. 17, nella borgata di Marinella di Selinunte, quale punto di deposito dei mastelli e dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle attività economiche ubicate in Piazza Efebo e Via Marco Polo. Dopo, infatti, il decreto (presidenziale) cautelare n. 402 del 3.7.2026 con il quale il Tar ordinava la sospensiva dell’ordinanza del sindaco, la data di trattazione collegiale dell’istanza cautelare è stata anticipata a metà luglio e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia il 16 luglio ha nuovamente ordinato, stavolta in sede collegiale, l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Castelvetrano n. 31 del 12.6.2026. Sembrava tutto finito. Ma il 28 luglio scorso, stavolta il Cga si è pronunciato, su ricorso del comune di Castelvetrano, dichiarando inammissibile l’istanza cautelare avanzata dal comune ed ha fissato al 3 settembre prossimo la camera di consiglio per la trattazione collegiale di tale domanda cautelare. Si spera che, dopo questo terzo round e fino almeno alla fine della stagione, la questione sia definitivamente chiusa.