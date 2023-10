Contrasto al fumo e prevenzione odontoiatrica all’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo

CASTELVETRANO – Il 30 ottobre le classi terze della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo hanno incontrato gli esperti del Rotary Club di Castelvetrano nell’ambito del progetto “Smetti di fumare: Scegli la SALUTE, anche quella Orale!”.

L’iniziativa del Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International, che l’istituto Comprensivo ha subito accolto, rientra nell’attenzione da sempre riservata alla promozione di iniziative di prevenzione sanitaria sul territorio e ha ottenuto il patrocinio, con un protocollo d’intesa appositamente sottoscritto, degli Assessorati all‘Istruzione ed alla Sanità.

Il progetto attraverso la visione di un video ed un questionario che ha dato avvio ad un confronto diretto tra alunni ed esperti, ha inteso valutare la consapevolezza degli adolescenti sull’uso del tabacco e degli effetti negativi che il suo uso provoca sulla salute; inoltre ha avuto come finalità di sensibilizzare le giovani generazioni sulla necessità di curare la propria igiene orale che con delle cattive abitudini voluttuarie, come l’uso del tabacco, può essere compromessa.

Il Dirigente Scolastico Maria Rosa Barone presente ai due incontri nel plesso Pappalardo e nel plesso Medi ha ringraziato il Rotary Club, rappresentato dal Presidente, avv. Patrick Cirrincione, dai medici odontoiatri Pierluigi Varia e Nadia Gambino e dall’igienista dentale Barbara Inzirillo per aver proposto alla scuola un progetto che in una fase molto delicata, come quella della preadolescenza, può essere determinante affinché i ragazzi, a volte attratti da esempi negativi, possano riconoscere le pratiche nocive per la salute.