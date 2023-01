PALERMO – “L’avviso pubblicato dalla Regione per contributi fino a 100 mila euro alle imprese dei settori agricolo, della pesca e della trasformazione può rappresentare una vera boccata d’ossigeno per un settore di primaria importanza per la nostra economia, gravemente danneggiato dal caro energia.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente del gruppo di Forza Italia all’ARS, dopo la pubblicazione dell’avviso con cui l’Assessorato regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca ha avviato la raccolta delle richieste di contributo forfettario, che potranno essere presentate dalle industrie di produzione primaria o da quelle impegnate nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

“Nel ringraziare il Governo ed in particolare il vicepresidente Sammartino di questa opportunità offerta alle imprese siciliane – afferma ancora Pellegrino – credo importante sottolineare che l’avviso non prevede criteri di selezione, proprio perché si vuole aiutare tutte le imprese, che in modo indistinto sono colpite dal caro energia dovuto all’impennata dei prezzi dovuta al conflitto in Ucraina.

E’ un motivo in più per dare la massima diffusione e visibilità a questa notizia, facendo in modo che possano accedere al contributo quanti più imprenditori possibile”.