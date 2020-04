Coronavirus, il Comune di Petrosino distribuirà mascherine a tutta la cittadinanza

PETROSINO – Tutti i cittadini di Petrosino verranno dotati di apposita mascherina in questo periodo di emergenza Coronavirus. Il Comune, infatti, provvederà a partire dalla prossima settimana a distribuirle a tappeto a tutta la cittadinanza. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha consegnato al Comune circa 9 mila mascherine, che si vanno ad aggiungere alle […]

PETROSINO – Tutti i cittadini di Petrosino verranno dotati di apposita mascherina in questo periodo di emergenza Coronavirus. Il Comune, infatti, provvederà a partire dalla prossima settimana a distribuirle a tappeto a tutta la cittadinanza. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha consegnato al Comune circa 9 mila mascherine, che si vanno ad aggiungere alle 800 già in precedenza consegnate e ad altre 2 mila acquistate dall’ente.

A tal proposito il Sindaco Gaspare Giacalone dichiara: “È il risultato di settimane di tanta insistenza da parte proprio del nostro vicesindaco Rocco Ingianni, ma anche, è giusto dirlo, del fatto che finalmente le mascherine sono reperibili sul mercato e i prezzi sono calmierati. Ecco perché non riuscivamo a farne provvigione e distribuirle alla cittadinanza. Ora queste 9 mila mascherine possiamo distribuirle a tutta la popolazione e non solo alle persone in disagio”.

Le mascherine verranno consegnate a domicilio a tutti i cittadini a partire da lunedì 27 aprile, ogni giorno dalle ore 9 alle ore 13, grazie ai volontari dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco in congedo. Il territorio di Petrosino è stato diviso in 6 zone. La distribuzione verrà completata nel giro di una settimana.