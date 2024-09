Corso di formazione Erasmus+ per operatori/operatrici giovanili/sociali e giornalisti

PALERMO – Nell’ambito delle proprie attività annuali con Erasmus+, InformaGiovani ETS organizza un corso di formazione per operatori/trici di associazioni giovanili, insegnanti, operatori/trici sociali e giornalisti che si terrà a Palermo dal 24 al 29 novembre.

Il corso, che si svolgerà interamente in inglese, affronterà i temi della sicurezza digitale e della conoscenze che possono essere utili per un uso sicuro e consapevole degli strumenti digitali. Durante il percorso verranno utilizzate tecniche informali come la gamification.

Grazie al contributo del Programma Erasmus+, vitto, alloggio e assicurazione sono coperti al 100%. Il viaggio è rimborsato al 100% fino ad un massimo calcolato in base ai chilometri.