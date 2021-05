Dal 26 maggio vaccinazione per gli studenti maturandi

PALERMO – Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che prevede il via libera in Sicilia, dal 26 maggio, alla vaccinazione per gli studenti maturandi. Gli studenti, volontariamente e senza prenotazione, potranno essere immunizzati prima degli esami negli istituti secondari di secondo grado. Le tipologie di vaccino utilizzate varieranno in base all’età […]

PALERMO – Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che prevede il via libera in Sicilia, dal 26 maggio, alla vaccinazione per gli studenti maturandi. Gli studenti, volontariamente e senza prenotazione, potranno essere immunizzati prima degli esami negli istituti secondari di secondo grado.

Le tipologie di vaccino utilizzate varieranno in base all’età degli studenti. Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni, invece, verrà somministrato il vaccino Pfizer.