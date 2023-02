Definiti gli atti per la stabilizzazione di 223 precari del comune di Castelvetrano. Soddisfazione di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Trapani: “Risultato storico dopo lungo iter”

CASTELVETRANO – “Dopo anni di lotte sindacali a fianco dei lavoratori precari del comune di Castelvetrano, possiamo finalmente esprimere viva soddisfazione per lo storico obiettivo raggiunto, frutto di un lungo e tortuoso iter burocratico che, attraverso il riequilibrio di bilancio del dissesto finanziario dell’Ente, porterà alla firma dei contratti a tempo indeterminato per 223 lavoratori”. […]

CASTELVETRANO – “Dopo anni di lotte sindacali a fianco dei lavoratori precari del comune di Castelvetrano, possiamo finalmente esprimere viva soddisfazione per lo storico obiettivo raggiunto, frutto di un lungo e tortuoso iter burocratico che, attraverso il riequilibrio di bilancio del dissesto finanziario dell’Ente, porterà alla firma dei contratti a tempo indeterminato per 223 lavoratori”.

Lo affermano Francesca Todaro e Caterina Tusa della Fp Cgil Trapani, Rosario Genco della Cisl Fp Palermo Trapani e Giorgio Macaddino della Uil Fpl Trapani, in seguito alla riunione svoltasi stamattina (21 febbraio) presso l’amministrazione castelvetranese per la definizione degli atti per la stabilizzazione.

“Questo importante risultato per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori – spiegano – è frutto di anni di lotte a difesa dei loro diritti, insieme alle Rsu che negli anni hanno richiesto incontri e tenuto costantemente rapporti istituzionali per il superamento del precariato. Oggi possiamo dire finalmente che il comune di Castelvetrano, rappresentato dal Sindaco Enzo Alfano, dopo le reiterate promesse non mantenute dalle precedenti amministrazioni, con la determinante collaborazione del dirigente Andrea Di Como e del vicesegretario Marcello Caradonna, ha definitivo gli atti per la stabilizzazione del personale precario impegnato da diversi anni nello svolgimento dei servizi essenziali alla comunità locale. Un processo amministrativo attivato in piena sintonia tra gli organi di governo e le organizzazioni sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil che hanno ritenuto di esprimere, nell’interesse di tutta la platea dei lavoratori, parere favorevole alla proposta dell’Amministrazione al fine esclusivo di dare corso, dopo decenni, alla stabilizzazione del precariato presso il Comune di Castelvetrano ed evitare l’arresto del procedimento con conseguenze deleterie per tutti i lavoratori”.