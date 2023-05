Dopo la bocciatura costituzionale delle norme per la stabilizzazione dei precari ASU, si cercano soluzioni

PALERMO – “La bocciatura costituzionale delle norme per la stabilizzazione dei precari ASU non è arrivata inaspettata. E’ una situazione complessa che si trascina da ormai troppo tempo e per la quale occorre trovare una soluzione normativa adeguata e sostenibile con la necessaria copertura finanziaria. Quel che è certo è che nessuna delle amministrazioni in […]

PALERMO – “La bocciatura costituzionale delle norme per la stabilizzazione dei precari ASU non è arrivata inaspettata. E’ una situazione complessa che si trascina da ormai troppo tempo e per la quale occorre trovare una soluzione normativa adeguata e sostenibile con la necessaria copertura finanziaria.

Quel che è certo è che nessuna delle amministrazioni in cui questi lavoratori sono impegnati può fare a meno del loro supporto, così come è indispensabile dare certezza di continuità al loro lavoro. Credo che tutte le forze politiche e il Governo regionale siano concordi in questo intento, motivo per cui chiederemo di avviare subito un tavolo tecnico anche con i sindacati per studiare la soluzione normativa più corretta”.

Lo dichiara il presidente della Commissione regionale per le attività produttive, il deputato di Forza Italia Gaspare Vitrano, dopo il provvedimento della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionali le norme approvate dall’ARS per la stabilizzazione di circa 4.000 lavoratori ASU siciliani.