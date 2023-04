Due denunce dei Carabinieri per furto aggravato

VALDERICE – I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato, per il reato di furto aggravato, un pregiudicato ericino classe 98 e un’imprenditrice valdericina di 48 anni. Sull’uomo i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in merito ad un furto su autovettura avvenuto in località Bonagia. Dall’analisi di alcuni impianti di videosorveglianza il 25enne […]