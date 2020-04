Eataly e il Pastificio Afeltra donano una tonnellata di pasta alla Croce Rossa

PALERMO – Nell’ambito della campagna di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana promossa da Fondazione LAPS, organizzazione di beneficenza fondata da Lapo Elkann, Eataly e il Premiato Pastificio Afeltra hanno donato una tonnellata di pasta di grano duro di Gragnano.

La pasta, già consegnata nelle scorse ore al comitato della Croce Rossa Sicilia, verrà distribuita in tutte le provincie siciliane attraverso i volontari di quella che è la più importate organizzazione del terzo settore attiva in questi giorni nel fronteggiare i bisogni dei più deboli.

“Sono molto grato alla famiglia Farinetti, Eataly e al Pastificio Afeltra per questo importante apporto dato alla campagna promossa dalla mia Fondazione. L’altruismo e la generosità sono gli elementi base del nostro presente e del nostro futuro. – spiega Lapo Elkann, fondatore di Fondazione LAPS – Grazie al loro contributo aggiungiamo così ai fondi raccolti grazie alle tantissime donazioni ricevute anche del cibo destinato a chi sta subendo le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria. Un aspetto particolare che voglio sottolineare è come questa donazione simboleggi l’unità del nostro Paese: dal Piemonte, regione in cui Eataly è stata fondata, alla Campania, luogo dove la pasta è stata prodotta e alla Sicilia che l’ha ricevuta in dono”.

Luigi Corsaro Presidente Croce Rossa Sicilia ha commentato: “Mi emoziona che in questa emergenza si è intensificata la generosità, l’esperienza, la professionalità di Lapo Elkann a sostegno della Croce Rossa Italiana permettendo, con la raccolta fondi in atto, di assistere un numero crescente di persone che sono in uno stato di maggiore vulnerabilità. Grazie di cuore a Eataly, Pastificio Afeltra e alla Fondazione Laps per questa donazione di pasta alla CRI Sicilia che attraverso i 38 Comitati CRI territoriali arriverà nei prossimi giorni alle persone e alle famiglie che ogni giorno assistiamo”.