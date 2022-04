Elezioni Rsu: la Flc Cgil Sicilia in campo con 2.300 candidati

PALERMO – La Flc Cgil Sicilia scende in campo con oltre 2.300 candidati alle elezioni del 5, 6 e 7 aprile prossimi, per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nelle scuole, nelle università, negli istituti di ricerca e di alta formazione artistica e musicale. “Da sempre siamo impegnati per la difesa dei diritti dei […]