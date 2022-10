Emergenza trasporti isole minori: sostegno di Nicolò Catania ai sindaci dei territori penalizzati

PARTANNA – “Sono vicino ai colleghi sindaci di Favignana, Lampedusa e Linosa, Leni, Lipari, Malfa, Santa Maria di Salina e Ustica, per l’emergenza legata ai trasporti marittimi. Questi territori che vivono i disagi causati dalla lontananza dalla terraferma non possono essere ulteriormente penalizzati da un drastico taglio delle corse di traghetti e dei mezzi veloci […]

PARTANNA – “Sono vicino ai colleghi sindaci di Favignana, Lampedusa e Linosa, Leni, Lipari, Malfa, Santa Maria di Salina e Ustica, per l’emergenza legata ai trasporti marittimi. Questi territori che vivono i disagi causati dalla lontananza dalla terraferma non possono essere ulteriormente penalizzati da un drastico taglio delle corse di traghetti e dei mezzi veloci con l’entrata in vigore imminente degli orari invernali, che riproporrà i problemi atavici delle isole a residenti, lavoratori pendolari, studenti e persone anziane e a chi necessita di cure mediche. Sono disponibile per la presentazione di una mozione che ponga la massima attenzione all’argomento. La continuità territoriale è un diritto che va garantito e che non può subire deroghe. L’intero gruppo politico che rappresento sull’argomento è compatto, e del resto i trasporti restano argomento di interesse trasversale. Sentirò a breve il Presidente della Regione, Schifani e il Dipartimento interessato”.

Lo dice il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, eletto all’Ars nelle fila di Fratelli d’Italia, in difesa dei diritti dei cittadini delle isole minori che, legittimamente, chiedono il sostegno della Regione.