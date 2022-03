Emergenza Ucraina, da domani a Petrosino raccolta straordinaria di farmaci

PETROSINO – Partirà domani mattina (16 marzo) a Petrosino la raccolta straordinaria di farmaci per l’emergenza umanitaria in Ucraina. I cittadini potranno fare le proprie donazioni presso le due farmacie presenti sul territorio comunale: Farmacia Amato in via Pio La Torre 67 e Farmacia Nuova in via Alcide De Gasperi 339/A. In entrambe le farmacie l’accoglienza […]