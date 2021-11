Erasmus + 2021: in Grecia tre docenti dell’Istituto Comprensivo “Radice Pappalardo” di Castelvetrano

CASTELVETRANO – Già dall’a.s. 2020/2021 l’Istituto Comprensivo “Radice Pappalardo” di Castelvetrano, all’interno delle iniziative di cittadinanza digitale e comunitaria, ha aderito al Progetto “FROM THOUGHTS TO CODE”, previsto dal Programma ERASMUS +, e rivolto agli alunni delle attuali classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dei plessi Pappalardo e Medi, con l’intento di promuovere l’apprendimento della matematica e della tecnologia attraverso metodi innovativi ed il pensiero computazionale.

Allentate le restrizioni dovute alla diffusione della pandemia COVID 19, dal 1 al 5 novembre scorso si è tenuto il primo incontro del progetto, presso il Pireo, nell’hinterland ateniese, coordinato dalla scuola greca e che ha visto tra i partecipanti tre docenti dell’Istituto, l’Ins. Florianna Calia, che è anche il coordinatore del progetto, ed i prof. Letizia Truglio e Giuseppe Curia, assieme ad altri insegnanti provenienti dalle scuole dei Paesi partner, che oltre alla Grecia sono Turchia, Romania, Portogallo e Nord Macedonia.

I docenti, accolti da Chatzinikolaou Martinou Angeliki, direttrice della scuola greca, hanno revisionato il piano di attuazione del progetto e hanno rivisto le attività già svolte dai coordinatori delle scuole partner e insegnanti ICT.

I nostri insegnanti sono stati formati con un apposito corso di formazione in lingua inglese, livello A2, tenuto da un docente esperto che ha fornito loro la conoscenza degli elementi base della lingua nelle diverse situazioni, richieste e indicazioni, oltre alla necessaria capacità di presentazione della scuola e delle attività del progetto.

Un’ attenzione particolare è stata rivolta al piano di disseminazione per diffondere le informazioni sui risultati del progetto, in una prospettiva di utilizzo pratico.

I docenti coinvolti sono stati impegnati in diversi workshop sulle ICT (ovvero sulle Tecnologie dell’Informatica e della Comunicazione), sulla piattaforma e-Twinning, nella programmazione e nello studio del coding. In seguito alla discussione e definizione delle linee guida del progetto so-no stati coinvolti tutti gli insegnanti nella realizzazione di un puzzle Robotic Smart Bug.

Durante il soggiorno tutti i docenti partecipanti sono stati coinvolti nella visita del più grande planetario del mondo, “Eugenides Foundation”, struttura che si avvale delle più avanzate tecnologie digitali e “Science and Technology Centre”, museo della Scienza e della Tecnologia. Le attività sono terminate con una cerimonia di certificazione per i genitori e gli insegnanti.

Ancora una volta l’Istituto Comprensivo “Radice-Pappalardo” si distingue per l’attenzione all’innovazione tramite le STEM, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, come quelli offerti dal Programma comunitario Erasmus + che da oltre trent’anni offre opportunità di scambio e di mobilità fisica di docenti e studenti, favorendo, quindi, progetti di ricerca comuni e offrendo la possibilità di affrontare le sfide della società in modo innovativo e multidisciplinare.