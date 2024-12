Estorsione sull’isola – arrestato 31enne

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato, in flagranza di reato, un isolano di 31 anni per il reato di estorsione.

L’uomo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altri precedenti reati, avrebbe minacciato un coetaneo estorcendogli costantemente denaro. La denuncia della vittima, che dall’inizio dell’anno sarebbe stato costretto a continui versamenti per una cifra di circa 5 mila euro, ha portato i Carabinieri dell’isola a eseguire un servizio volto a documentare l’ennesima richiesta estorsiva.

L’intervento dei militari sarebbe, quindi, scattato proprio nel momento della consegna del denaro, permettendo l’arresto del 31enne che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato ristretto presso il carcere di Trapani.