Ex compagni di scuola si rivedono dopo 53 anni dal diploma

CASTELVETRANO – Si è riunita dopo 53 anni dal diploma, la quinta B dell’ I.T.C.S “G.B FERRIGNO” di Castelvetrano. 1970, l’anno in cui si sono diplomati e a distanza di tutti questi anni, gli ex alunni di Partanna, Castelvetrano e Campobello di Mazara si sono incontrati lo scorso 20 Agosto a Mazara del Vallo in un noto ristorante, per una cena all’insegna dei bei momenti vissuti assieme. Con loro anche il professore di Tecnica bancaria Francesco Giacalone, 91 anni , di Marsala. Durante la serata non sono mancati moventi conviviali per ricordare la spensierata gioventù vissuta sui banchi di scuola e quello che è stato il percorso di ciscuno nel mondo del lavoro dal diploma ad oggi.

Nella foto gli studenti, tra cui il partannese d’adozione Nicola Piazza, noto titolare di un bar e il professore Giacalone.