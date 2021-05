Fase Finale delle Olimpiadi di Matematica dell’Università Bocconi: Vi accede alunno dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo

CASTELVETRANO – Anche quest’anno l’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo sarà rappresentato da un alunno alle Finali Nazionali dei prestigiosi Campionati Internazionali della Università Bocconi. Infatti l’alunno Giorgio Caradonna, della classe 1^ sez. I del plesso Medi, avendo risolto correttamente gli esercizi assegnati alla sua categoria, ha superato le semifinali ed è stato ammesso alle Finali nazionali, che si svolgeranno nel mese di settembre p.v. con modalità che saranno precisate in seguito. La fase Finale Nazionale selezionerà la squadra che rappresenterà l’Italia alla Finalissima Internazionale che si svolgerà a Losanna (Svizzera).

“Logica, intuizione e fantasia” è lo slogan che l’Università Bocconi ha creato per sottolineare che per partecipare ad una competizione occorre la voglia di giocare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico infatti è un problema comune con un enunciato divertente ed intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po’ a pensare; meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà poi per la sua semplicità ed eleganza.

Complimentandosi con l’allievo per il prestigioso risultato, la comunità intera della scuola ringrazia tutti gli alunni dell’Istituto che hanno partecipato a concorsi e gare indipendentemente dal piazzamento raggiunto.