Favignana: controlli e sanzioni del Battello CC405 e della Motovedetta di Trapani anche sulla guida in stato di ebbrezza

FAVIGNANA – I Carabinieri del Battello CC405 dislocato sull’isola di Favignana e della Motovedetta d’Altura di Trapani hanno intensificato i controlli in mare, in materia ambientale inerenti l’Area Marina Protetta delle Egadi, nel periodo che ogni anno registra un’elevatissima presenza di turisti, ovvero nei mesi di agosto e settembre.

I servizi di pattugliamento marittimo svolti giornalmente nello specchio di acqua antistante le isole minori ha portato al controllo di oltre 250 unità da diporto ad uso commerciale e privato e all’elevazione di oltre 30 sanzioni per violazioni al Codice della Navigazione per oltre 10 mila euro.

Gli illeciti amministrativi hanno riguardato violazioni al codice della nautica da diporto, al regolamento di sicurezza per la nautica e alle ordinanze dell’autorità marittima competente.

Diverse le sanzioni relative al noleggio abusivo, per irregolarità nelle dotazioni di bordo e infrazioni commesse in mare come manovre pericolose eseguite vicino ai bagnanti o la distanza dalla costa inferiore a quanto consentito. Eseguiti anche diversi accertamenti sulla guida in stato di ebrezza con l’ausilio dell’etilometro con esito positivo.