Favignana: Giornata Nazionale del Mare 2026, presente anche il generale Claudio Domizi

FAVIGNANA – In occasione della “Giornata del mare e cultura marina” l’isola di Favignana, luogo simbolo della memoria e della cultura marinara, è stata al centro di numerose iniziative finalizzate a promuovere un approccio nuovo e diverso con questo elemento della natura soprattutto tra le giovani generazioni.

Alla cerimonia di apertura, all’interno dell’ex stabilimento Florio, ha preso parte il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Senatore Nello Musumeci oltre a numerose altre autorità politiche, civili e militari tra le quali il Presidente della Regione Sicilia onorevole Renato Schifani, il Sottosegretario di Stato del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste Senatore Patrizio Giacomo La Pietra e il Prefetto di Trapani, dott.ssa Daniela Lupo.

Dopo l’alzabandiera con Inno Nazionale presso Piazza Marina le autorità sono state accolte presso l’ex Stabilimento Florio da alcuni tonnaroti, della Storica Tonnara, che hanno intonato le tradizionali “Cialome” e rievocato storie di tonni e tonnare.

Insieme agli alunni delle scuole delle Egadi, inoltre, sono state affrontate le delicate tematiche dell’area marina protetta più grande d’Europa e omaggiati i pescatori della piccola pesca costiera delle isole.

All’evento ha preso parte anche il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Claudio Domizi Comandate Interregionale Carabinieri “Culqualber”, accompagnato dal Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco Comandante della Legione Carabinieri Sicilia e dal Colonnello Mauro Carrozzo Comandante Provinciale di Trapani.

Nella circostanza l’alto Ufficiale si è recato presso il Comando Stazione Carabinieri di Favignana ove ha avuto modo di incontrare il personale in servizio sull’isola ai quali ha rivolto il proprio ringraziamento per il prezioso sostegno e vicinanza alla cittadinanza anche nel piccolo contesto isolano. E’ stata inoltre sottolineato l’impegno quotidianamente garantito a tutela dell’ambiente e in particolare del mare attraverso una mirata strategia di collaborazione con gli assetti del mare dell’Arma dei Carabinieri.