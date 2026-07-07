FestivalFlorio 2026 ha chiuso con Giovanni Allevi e oltre 3.000 persone alla Marina di Favignana

FAVIGNANA – Favignana saluta con una grande emozione la XIV edizione del FestivalFlorio, che dal 28 giugno al 5 luglio 2026 ha trasformato ancora una volta le Isole Egadi in un palcoscenico diffuso di musica, teatro, letteratura, divulgazione, memoria e incontro. A chiudere il festival, nella serata del 5 luglio, è stato Giovanni Allevi con Armonie Invisibili, evento speciale nella suggestiva cornice della Marina di Favignana, davanti a un pubblico di oltre 3.000 persone. Una partecipazione straordinaria che conferma la forza evocativa del progetto e la crescente centralità del FestivalFlorio nel panorama culturale siciliano e nazionale.Guidato sul palco dal direttore artistico Giuseppe Scorzelli, Allevi ha alternato musica e parola, trasformando il concerto in un intenso racconto umano e filosofico. Tra i brani eseguiti, Aria (per respirare), No More Tears, Our Future, L’Idea e Tomorrow, pagina scritta durante la degenza oncologica all’Istituto dei Tumori. Al centro della serata, il tema della fragilità come forza, della malattia come maestra, della cultura come possibilità di salvezza.Il compositore ha ricordato il momento della diagnosi di mieloma multiplo, dopo un dolore devastante alla schiena durante un concerto a Vienna, e l’incontro con un anziano paziente che, all’Istituto dei Tumori, gli disse: “Qui siamo tutti uguali”. Una frase che Allevi ha definito decisiva, perché capace di far cadere le maschere sociali e di restituire il senso più autentico dell’essere umano. Da lì, ha raccontato, è nata una nuova dimensione di gratitudine: “La sala d’aspetto di ematologia, da allora, per me è un luogo sacro”. Particolarmente toccante anche la riflessione sulla cultura, nata dal ritorno alla lettura dell’Iliade durante la malattia. Riconoscendo nel proprio sguardo ferito quello degli eroi omerici, Allevi ha condiviso con il pubblico una delle definizioni più potenti della serata: “La cultura è la fragilità umana che trova un abbraccio universale”. Spazio anche al rapporto con la natura, al respiro, alla meditazione, al contatto con il sacro e alla sua idea di musica classica contemporanea, “classica nelle forme, contemporanea nei contenuti”. La chiusura con Tomorrow ha suggellato una serata di rara intensità, in cui musica, pensiero e paesaggio si sono fusi in un unico grande abbraccio collettivo. Grande soddisfazione anche per l’intero andamento del festival, che negli spazi dell’Ex Stabilimento Florio ha registrato una media di circa 500 spettatori a sera, confermando una crescita significativa e costante della manifestazione. “Le parole che il Maestro Giovanni Allevi ha dedicato a Favignana – afferma il sindaco Giuseppe Pagoto – sono state uno dei momenti più emozionanti di questa edizione. Sentirgli dire che questa isola fa stare bene significa ricevere un riconoscimento che va oltre il valore artistico della serata: è un omaggio alla nostra comunità, alla sua capacità di accogliere e di far sentire ogni ospite parte di una casa. Credo che la cultura abbia proprio questo straordinario potere: creare legami autentici tra le persone e i luoghi. Per questo desidero ringraziare il Maestro Allevi per averci regalato una testimonianza così intensa e il direttore artistico Giuseppe Scorzelli, insieme a tutta la squadra del FestivalFlorio, per aver reso possibile un’edizione capace di lasciare un segno profondo. Sono immagini e parole che porteremo con noi ancora a lungo e che rappresentano il modo migliore per raccontare l’identità di Favignana.” “Questa edizione segna un passaggio importante nella storia del FestivalFlorio – dichiara il direttore artistico Giuseppe Scorzelli –. La crescita del pubblico è stata esponenziale e credo che questo risultato premi la qualità delle scelte artistiche, il coraggio di costruire un programma multidisciplinare e la volontà di mantenere sempre un legame profondo con l’identità delle Egadi. Abbiamo vissuto serate di grande partecipazione, con artisti straordinari e con una comunità che ha risposto con entusiasmo. La chiusura con Giovanni Allevi è stata non solo un momento spettacolare, ma il simbolo di ciò che FestivalFlorio vuole essere: un luogo in cui la cultura genera emozione, pensiero, incontro e bellezza condivisa”. L’edizione 2026 ha visto tra i protagonisti Leo Gullotta, insignito del Premio Favignana per il Teatro, Carlotta Proietti, Raphaela Gromes con Julian Riem, Sergio Baietta, Pietro Adragna, Paolo Ferri, Amedeo Feniello, Michele Santoriello, Mario Prignano, con appuntamenti anche a Levanzo e Marettimo.