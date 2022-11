Fra una settimana il ‘Fishtuna International Art Tourism Food Festival – Xmas Edition’, il festival sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno rosso

MARSALA – Manca una settimana al ‘Fishtuna International Art Tourism Food Festival – Xmas Edition’, il festival sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno rosso e alla valorizzazione del suo territorio e della sua cultura, che si svolgerà a Marsala dal 2 al 4 dicembre a Palazzo Fici, sede dell’Associazione Strada del Vino di Marsala – Terre d’Occidente, e nei Musei di Baglio Anselmi-Parco di Lilibeo.

Un evento che prevede un ricco programma di incontri, spettacoli, workshops, masterclass e cooking show, con un’appendice, domenica 4 dicembre, dedicata a una visita gratuita guidata, come ogni prima domenica del mese, ai Musei di Baglio Anselmi, al Parco Archeologico di Marsala.

L’iniziativa, che si propone di valorizzare i sapori legati alla tradizione enogastronomica nel cuore del centro storico della città lilibetana, è realizzata grazie al supporto economico dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana, del Comune di Marsala e delle Isole Egadi.

“Marsala si conferma ancora una volta luogo ideale nel quale promuovere la Dieta Mediterranea e le eccellenze enogastronomiche siciliane – dice il sindaco, Massimo Grillo -. Siamo contenti di ospitare questa ulteriore manifestazione dedicata all’agroalimentare, convinti che la buona cucina siciliana sia uno dei maggiori fattori di riconoscibilità del nostro territorio e quindi un attrattore turistico sul quale puntare anche per la destagionalizzazione dei flussi turistici”.

Soddisfatto dell’evento anche il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi, Francesco Forgione, che dice: “È un’iniziativa importante per coinvolgere tutte le Istituzioni nella valorizzazione del territorio, della sua cultura e dei suoi prodotti, della terra e del mare. È un’occasione anche per riflettere su come trasformare la consapevolezza del patrimonio che il nostro territorio offre in offerta turistica e culturale e per creare nuove opportunità di sviluppo e di lavoro per le giovani generazioni».

Sabato 3 dicembre alle ore 11, in collaborazione con l’AMP “Isole Egadi”, al Museo Archeologico Baglio Anselmi, si terrà un Laboratorio a cura di AMP Isole Egadi e in collaborazione con il Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea: il pescato della piccola pesca. L’importanza del pesce e il suo consumo responsabile. Laboratorio di info-divulgazione. Per adulti e bambini.