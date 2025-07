Francesco Baccini crossover tra classica e rock arriva venerdì 1 agosto al Teatro Antico di Segesta

SEGESTA – Metti un quartetto d’archi al femminile, metti uno spirito crossover, metti la voglia di sperimentare: nasce così il nuovo progetto di Francesco Baccini, “Archi e frecce”. Il cantautore genovese arriva venerdì (1 agosto) alle 21.30 al Tempio Dorico di Segesta, nell’ambito del Segesta Teatro Festival, diretto da Claudio Collovà.

Sempre alla ricerca di nuove esperienze, Francesco Baccini rilegge in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle musiciste dell’Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile; e dal chitarrista e arrangiatore Michele Cusato. “In trent’anni di carriera ho sempre avuto delle band rock, ma in questo progetto ho voluto sperimentare il connubio con un quartetto d’archi – ha spiegato Baccini – Mi sono ispirato al tour live di Lucio Dalla che era accompagnato da un sestetto di archi e pianoforte. Le sue canzoni avevano acquistato più eleganza e un’ulteriore spessore. Lucio è stato uno dei miei artisti preferiti fin da ragazzo, era ironico, intimista, sapeva passare con disinvoltura da “Caruso” ad “Attenti al lupo”. Quando trent’anni fa intrapresi la strada della musica, dopo anni di studio di pianoforte classico, mi ritrovai a scrivere brani molto diversi tra loro, come “Le donne di Modena” e “Ho voglia di innamorarmi”. Le versioni unplugged regalano sempre nuove sfumature, con questa formazione unirò due mondi musicali che mi appartengono, la classica e il rock in una sintesi sonora del tutto inedita”. Numerosi i brani in scaletta, quelli immancabili e quelli meno conosciuti o raramente eseguiti live; non mancheranno due omaggi – a Fabrizio De André e a Luigi Tenco – e un brano inedito. Con Baccini, sul palco Michele Cusato (chitarre, basso e arrangiamenti) e le affascinanti musiciste dell’Alter Echo String Quartet che nasce al seguito dei Pooh,e che poi ha collaborato con Andrea Bocelli, Sting, Mario Biondi, Roby Fachinetti, Francesco De Gregori, Giovanni Allevi, Morgan, Francesco Renga, Raphael Gualazzi, Baustelle, PFM, Massimo Ranieri, Gianni Ciardo, Jerry Calà, Gigi Proietti, Andrea Griminelli.

La sezione musica del Festival continuerà mercoledì 6 agosto con l’anteprima nazionale della Partitura di Stagioni concerto per Mahvash Sabet, di Serena Abrami dedicato alla poetessa iraniana rinchiusa nel carcere di Evin. L’8 agosto un omaggio del figlio al padre: Filippo Graziani festeggia gli 80 anni di Ivan, rileggendo i suoi brani più noti, tra sorprese e aneddoti; il 13 agosto il concerto We were there del trio composto dal violoncellista olandese Ernst Reijseger, da Harmen Fraanje al pianoforte e Mola Sylla, voce e strumenti della tradizione africana. Prima nazionale il 14 agosto per il concerto Celia: musiche e canzoni sui versi del poeta monrealese Antonio Veneziano, affidate al compositore e pianista Maurizio Curcio. Petra Magoni & Arkè String Quartet festeggeranno a Segesta il Ferragosto , mentre Giuseppe Di Bella il 20 cucirà lingue e dialetti nel nuovo album Altre origini. Giovane e bella, Giulia Mei si esibirà dinanzi al tempio il 21 agosto. E venerdì 22 agosto la sezione musicale del festival chiude con il concerto L’amico di Cordoba del trio Peppe Servillo, Javier Girotto, e Natalìo Mangalavite.