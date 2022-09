Furto presso una sala ricevimenti. Arrestato un 35enne in trasferta

CALATAFIMI SEGESTA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alcamo hanno arrestato un 35enne partinicese pregiudicato per furto aggravato. I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione notturno, ricevevano la segnalazione di un probabile furto in atto presso una sala ricevimenti di Calatafimi – Segesta dove dalle telecamere si intravedeva un uomo all’interno nonostante […]

I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione notturno, ricevevano la segnalazione di un probabile furto in atto presso una sala ricevimenti di Calatafimi – Segesta dove dalle telecamere si intravedeva un uomo all’interno nonostante che alle tre del mattino la sala fosse chiusa.

In pochi minuti l’autoradio raggiungeva il luogo della segnalazione sorprendendo l’uomo che, dopo aver parcheggiato il suo furgone davanti all’ingresso, aveva già caricato a bordo un forno industriale e si accingeva ad asportare altro materiale.

Scattava così l’arresto in flagranza mentre la refurtiva veniva riconsegnata all’avente diritto.

A seguito del giudizio direttissimo l’arresto veniva convalidato senza l’emissione di alcuna misura.