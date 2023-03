Gemellaggio Pro Loco Castelvetrano Triscina e PalmosaKore nel segno della Cultura 

CASTELVETRANO – Un patto di collaborazione è stato sancito dalla Pro Loco Castelvetrano Triscina, presieduta da Nino Romano, e l’Associazione culturale “PalmosaKore” di Castelvetrano, organizzatrice del Festival letterario “PalmosaFest”, presieduta dalla scrittrice prof.ssa Fabiana Cusumano.

“Il gemellaggio nasce dall’intento comune della promozione culturale, nel territorio, per cui – sottolinea il presidente della Pro Loco Castelvetrano Triscina, Nino Romano – diventa importante sostenere l’Associazione che, cura il festival letterario “Palmosa Fest”, che riscosso successo, coinvolto artisti dell’hinterland belIcino e raccolto un nutrito seguito. Come Pro loco, pertanto patrocineremo e sosterremo le prossime iniziative. Siamo consapevoli infatti, che le sinergie accrescono l’efficacia della nostra azione e di tutte le associazioni, che si spendono e vogliono spendersi per la comunità. Tutte le Pro Loco d’Italia sono protagoniste indiscusse delle attività di promozione turistica nazionale, volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, turistico e culturale. Non potevamo quindi, esimerci dal sostenere questa nuova e fervente realtà, quale il Palmosa Fest, che con il suo format originale, tra letteratura, musica, recitazione, pittura e coreografie, esalta la cultura”.

Ed infine, conclude il presidente Romano: “Come Pro Loco, abbiamo accolto di buon grado la proposta di gemellaggio della prof.ssa Cusumano e manifestiamo la nostra disponibilità a fare rete sul territorio, con tutti questi enti e quelle associazioni, che sposano i nostri fini di promozione e valorizzazione culturale e del territorio, fondamentali per il rilancio della nostra città”.