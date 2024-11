Giolì&Assia chiudono il tour mondiale a Palermo.Il 22 dicembre il duo electro si esibirà al Politeama

PALERMO – Si sono incontrate dopo che Assia ha commentato un video pubblicato da Giolì su Facebook. Da lì a whatsapp il passo è stato breve, il mondo e il tempo si sono accorciati e Giolì&Assia poco dopo si sono ritrovate in tournée insieme. Era il 2014, nasceva uno dei duo più innovativi di questi ultimi anni, e da allora le due giovani musiciste e producer siciliane non si sono più fermate, sempre alla ricerca di location assurde per video adorati dai follower che si riversano poi nei concerti. Dopo aver girato il mondo a colpi di sold out, Giolì&Assia hanno deciso di chiudere la tournée domenica 22 dicembre nella loro Sicilia, esattamente in uno dei teatri più iconici di Palermo: Il Politeama.

La tappa di Palermo (22 dicembre alle 20.30 al Politeama) fa parte dell’Unlocked Music Festival ed è promossa da CoopCulture. Ticket (da 20 euro) su www.ticketsms.it