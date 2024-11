Giornata contro la violenza sulle donne, domani conferenza stampa su alcune storie di donne vittime di violenza che hanno chiesto aiuto in farmacia

PALERMO – Con l’approssimarsi del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i dati e alcune storie sulle donne vittime di violenza e sui giovani vittime di sexting e revenge porn che nell’ultimo anno si sono rivolti alle farmacie per chiedere aiuto, ma anche sui genitori che hanno chiesto informazioni per capire come aiutare i loro figli a uscire dal tunnel dei ricatti sul web, saranno illustrati in conferenza stampa, domani, giovedì 21 novembre, alle ore 9,30, a Palermo, presso la sala stampa “Pietro Scaglione” del Comune di Palermo, a Palazzo Palagonia, in Via IV Aprile, civico 4.

Interverranno l’assessora comunale alle Politiche sociali, Rosi Pennino; la presidente dell’associazione Mete onlus, Giorgia Butera; e il segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma, Roberto Tobia.