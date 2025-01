Giornata della Memoria 2025: per gli alunni dell’I. C. Radice-Pappalardo un percorso di riflessione

CASTELVETRANO – In occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria, gli alunni dell’Istituto Lombardo Radice Pappalardo sono stati guidati dai docenti di tutti gli ordini scolastici in un percorso di riflessione e di crescita attraverso incontri, approfondimenti, lavori creativi, filmati e ricostruzioni cinematografiche con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni riguardo a uno degli eventi più drammatici della storia contemporanea.

In particolare alcune classi sono state impegnate presso il Cine Marconi nella visione di due film: “Wonder white bird” e “One Life”.

Tra gli eventi di formazione più significativi si colloca quello vissuto il 24 gennaio dalle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, quando hanno assistito, con collegamento online, alla testimonianza di Sami Modiano, uno dei pochi sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti.

Gli studenti hanno riflettuto su vari temi tra cui il valore della solidarietà, l’orrore della guerra, il coraggio dei “Giusti” e l’importanza della memoria storica, ma anche sull’accoglienza, il valore della diversità e dell’impegno sociale. La Dirigente, prof.ssa Barone ha messo in evidenza quanto sia fondamentale ricordare, non solo per rendere omaggio a chi ha sofferto, ma anche per promuovere una cultura di pace e di tolleranza.