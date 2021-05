“Giornata internazionale delle api” per l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”

CASTELVETRANO – I bambini di scuola dell’infanzia e delle prime classi dell’istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” all’interno del progetto ERASMUS+ “Nature Loving Kids” festeggiano la giornata internazionale delle api che si celebra il 20 maggio di ogni anno, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.

Il progetto Erasmus+, giunto già al secondo anno, ha come obiettivo principale avvicinare i bambini alla natura rendendoli consapevoli dell’importanza del rispetto dell’ambiente e del mondo. La strategia educativa utilizzata è l’educazione all’aperto basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale.

La tematica di interesse del progetto per i mesi marzo, aprile, maggio ha riguardato la scoperta del mondo delle api e del loro ambiente. Durante la settimana di mobilità virtuale in cui l’istituto ha ospitato gli alunni e i docenti dei paesi partners (Ungheria, Polonia, Turchia, Romania e Lettonia) i bambini hanno conosciuto meglio il mondo delle api, attraverso un virtual tour immersivo all’interno del microsistema prato, entrando all’interno di fiori e alveari… il tutto realizzato con materiale vario dai docenti della nostra scuola dell’infanzia. I bambini e i docenti hanno visionato un video sul mondo delle api e sull’importanza che assumono per la sopravvivenza della specie umana. I bambini si sono anche cimentati nel realizzare con materiale di riciclo una piccola ape e la sua arnia. Lo stesso hanno realizzato i bambini dei paesi partners.