Giornata internazionale delle persone con disabilità: lo sport come mezzo di inclusione e accoglienza

CASTELVETRANO – Il 4 Dicembre, nella vibrante cornice della palestra del plesso Pappalardo di Castelvetrano, l’I. C. “Lombardo Radice Pappalardo”, ha promosso una manifestazione di rilevanza sociale e culturale in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, celebrata il 3 dicembre in tutto il mondo.

Per la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosa Barone e i suoi collaboratori l’obiettivo di questa iniziativa è stato chiaro fin dall’inizio: porre in luce il ruolo fondamentale dello sport nel contesto dei principi di inclusività e valorizzazione delle persone con disabilità; infatti oltre agli aspetti terapeutici e riabilitativi, lo sport offre un incredibile terreno di crescita personale e sociale per coloro che affrontano sfide uniche e impegnative.

Lo sport diviene, dunque, il veicolo attraverso il quale le persone con disabilità possono non solo sviluppare e mantenere un impegno verso obiettivi concreti, ma anche apprendere il valore delle regole, condividere esperienze e costruire relazioni significative. È uno strumento che permette loro di prendere coscienza delle proprie abilità e potenzialità, raggiungendo traguardi personali di rilievo.

La pratica sportiva diviene così un percorso di riappropriazione di corpo e mente, un modo per essere pienamente e autenticamente vivi. La sua portata va oltre l’ambito individuale, fungendo da mediatore socio-culturale che promuove l’inclusione e l’integrazione delle persone con disabilità, sottraendole dall’isolamento e celebrandone le diversità come ricchezza da valorizzare.

L’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” ha deciso di dedicare questa giornata al tema dello sport coniugato a quello della disabilità, organizzando una manifestazione che ha coinvolto non solo gli alunni, ma anche figure di spicco nel mondo paralimpico. La presenza del consigliere federale della FISDIR, Gaspare Majelli con gli atleti con disabilità della sua ASD Paralimpica “Mimì Rodolico”, e Oscar Giacalone, Presidente dell’ASD Circolo Tennis Mazara che presso il Circolo Tennis di Castelvetrano promuove lo sport paralimpico, ha reso l’evento ancora più significativo, arricchendolo di testimonianze e conoscenze preziose.

Oltre alle proiezioni di performances sportive di atleti con disabilità, gli associati della ASD Paralimpica “Mimì Rodolico” che hanno ottenuto il posizionamento in tanti palma res iridati, infatti erano presenti la campionessa italiana con il miglior tempo assoluto nei 50 metri piani ai campionati italiani, che frequenta il plesso Pappalardo, i campioni mondiali di tennis tavolo ed altri atleti che hanno ricevuto ottimi piazzamenti in molti tornei sia nazionali che internazionali, in sport quali il tennis da tavolo, la pallacanestro, il tennis.

Dopo le esibizioni degli atleti paralimpici il turno è passato agli alunni della scuola e non sono mancati momenti di confronto con i genitori presenti, che hanno potuto toccare con mano gli effetti positivi della pratica sportiva e l’importanza di considerare la diversità come un’opportunità di arricchimento per tutti.

La giornata ha suscitato un’emozione contagiosa: gli alunni, uniti dalla gioia e dalla partecipazione attiva con gli atleti della suddetta associazione sportiva hanno dimostrato il potenziale e il valore delle iniziative inclusive ed i genitori hanno condiviso con i loro figli un’occasione formativa.

Questa giornata speciale ha raccolto grandi successi, non solo in termini di partecipazione emotiva e sportiva, ma soprattutto perché ha promosso un cambiamento culturale e sociale; ha aperto le porte a una nuova prospettiva, mostrando che la disabilità non è un limite, bensì una sfida da affrontare e superare, e che lo sport è un veicolo di inclusione, integrazione e crescita per tutti.