Giornata mondiale della terra 2022 all’I.C. Radice-Pappalardo: un video musicale per celebrare l’importanza dell’educazione ambientale nelle scuole.

CASTELVETRANO – In occasione della Giornata mondiale della Terra celebrata il 22 aprile, diverse classi della scuola primaria e dell’infanzia dell’I.C. Radice-Pappalardo hanno lavorato per la realizzazione di un bellissimo video musicale “Sing for the climate. Do it Now”. I cambiamenti climatici e l’importanza che dobbiamo dare alla nostra madre Terra sono stati i leitmotiv del prodotto scaturito dal lavoro di sensibilizzazione degli insegnanti convinti che, se riuscissimo a crescere bambini responsabili e sensibili alle tematiche ambientali, potremmo costruire un futuro migliore.

Quest’anno si festeggia il 52esimo Earth Day, Giornata mondiale della Terra. L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più nazioni e l’intera società nella tutela dell’equilibrio naturale, prendendoci cura delle foreste, evitando lo spreco delle risorse, supportando l’adozione di fonti energetiche più green, combattendo il riscaldamento globale e adottando stili di vita sostenibili.

La prima Giornata della Terra si è tenuta il 22 aprile 1970, quando circa 20 milioni di cittadini statunitensi risposero all’appello del senatore democratico Gaylord Nelson scendendo in piazza a manifestare per la salvezza del pianeta.

Tutte le attività sono state svolte anche all’interno del progetto Erasmus+ “Nature Loving Kids” che prevede il coinvolgimento anche di altri paesi partners (Ungheria, Romania, Polonia, Turchia e Lettonia) al quale partecipano alunni e docenti della scuola dell’infanzia e delle classi quarte della scuola primaria con l’obiettivo di acquisire conoscenze e abilità di apprendimento nella scoperta ed esplorazione dell’ambiente naturale, con l’obiettivo principale di avvicinare i bambini alla natura rendendoli consapevoli dell’importanza del rispetto dell’ambiente e del mondo. La strategia educativa utilizzata è l’educazione all’aperto basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale.

La dirigente scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha fortemente voluto e sostenuto il progetto, nell’ottica di promuovere iniziative di cittadinanza attiva in chiave europea.