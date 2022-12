Giorno 11 prossimo Concerto di Natale

CASTELVETRANO – Il giorno 11 dicembre 2022 alle ore 21.00 con ingresso libero presso la chiesa dei Cappuccini a Castelvetrano si terrà il concerto di Natale che apre le festività Natalizie. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Selinunte e patrocinato dal Comune di Castelvetrano e dalla Chiesa dei Cappuccini di Castelvetrano. Si ascolteranno pezzi d’opera celebri, musiche natalizie ed arie dal repertorio sacro. Il tutto all’interno di una cornice suggestiva, accogliente e familiare per vivere un momento di gioia che ci accompagnerà nello spirito del Natale. Si esibiranno giovani promesse della lirica allievi del Mastro Alberto Profeta. Eleonora Coste soprano, Giulia Di Girolamo soprano, Davide Sciacchitano baritenore ed artisti affermati come la cantante di origine ungherese Natasa Kàtai soprano e Beatrice Cerami maestro concertatore. Ospite d’onore dell’evento il tenore Maestro Alberto Profeta reduce di grandi successi ottenuti calcando palchi internazionali.

Sarà presente l’armoniosa e grintosa corale della sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.), attivissima su vari progetti. Per informazioni e prenotazioni 339 5898056.