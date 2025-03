Gli altari di San Giuseppe di Partanna

PARTANNA – Pubblichiamo le foto dei tre altari di San Giuseppe allestiti a Partanna: il primo nel Centro pastorale di San Giuseppe di via Mazzini dal gruppo di volontari guidato dal giovane Giuseppe Barresi della Chiesa Madre (con la supervisione di padre Antonino Gucciardo) con la novità della Porta Santa che si apre all’immagine sacra di San Giuseppe col bambino, quello (in copertina) realizzato all’interno dell’ex Monastero delle Benedettine a cura dei volontari della Pro Loco diretti da Roberta Pagano e quello allestito dal comitato di Santa Lucia e di San Giuseppe nei locali della Chiesa di Santa Lucia in zona Camarro. Oggi, 19 marzo festa di San Giuseppe, si effettuerà il pranzo di “Li Virgini”, in ogni Altare al cui fianco è stato preparato, come da tradizione, il tavolo e le sedie.

Altare della Chiesa Madre

Altare di Santa Lucia