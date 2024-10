Gli alunni dell’Istituto Lombardo Radice- Pappalardo presenti alla tappa del Circuito 2024 di Volley S3

CASTELVETRANO – Nella mattinata del 3 ottobre presso il Parco Archeologico di Selinunte le classi quarte e quinte della scuola Primaria e le classi prime della scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo hanno vissuto un’esperienza all’insegna dello sport, dell’inclusione e dello star bene insieme.

Musica, colori, animazione e attività programmate dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) hanno permesso agli studenti di apprendere competenze tecniche divertendosi, soprattutto grazie agli istruttori e alla presenza da due campioni nazionali che hanno fatto la storia di questo sport come Valerio Vermiglio e Andrea Lucchetta. Entrambi sono stati a contatto con i ragazzi rendendosi disponibili a socializzare e a divertirsi assieme a loro. Gli alunni, in attesa di poter giocare nei vari campetti allestiti per l’occasione, hanno avuto la possibilità di socializzare con altri ragazzi di altre scuole e sono stati invitati a cantare e ballare.

«Per il nostro Istituto – spiega il dirigente scolastico prof.ssa Maria Rosa Barone, questa tappa ha rappresentato un momento importante perché ha permesso di vivere una bella pagina di sport in un posto suggestivo e ricco di storia come il Parco Archeologico di Selinunte». Continua dicendo che «La Scuola non è nuova a questo tipo di iniziative, la pratica sportiva è stato motore e continuerà ad esserlo nella prassi quotidiana e valorizzata. Infatti ogni anno l’Istituto aderisce ai programmi ministeriali Scuolattiva Kids e Scuolattiva Junior, gestisce il Gruppo Sportivo Studentesco per gli alunni della Scuola Secondaria e propone il Torneo della palla rilanciata, che ormai è diventato un appuntamento tradizionale consolidato, per le quinte classi di Scuola Primaria di tutti gli Istituti della città e che, a breve, ripartirà».

Lo sport è uno delle principali attività promosse nella scuola perché favorisce la crescita e lo sviluppo armonico della persona con benefici per la salute fisica, mentale e cognitiva; insegna la lealtà, il rispetto, la tolleranza, il valore dell’amicizia, al di là di una vittoria o di una sconfitta e soprattutto scoraggia l’uso dei dispositivi elettronici come raccomanda l’OMS nelle Linee guida su attività fisica e comportamento sedentario.